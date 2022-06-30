Иногда и они возвращаются: легионеров в КХЛ по-прежнему будет в избытке

Легионеры продолжают заключать контракты с российскими хоккейными клубами — даже представители таких недружественных стран, как Канада, США, Швеция и Латвия. Эта главный тренд трансферной кампании в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хотя некоторые эксперты предполагали полное отсутствие иностранцев в сезоне-2022/23. Уфимский «Салават Юлаев» вернул в свои ряды канадского защитника Райана Мерфи. «Спартак» подписал нападающего Микса Индришаса, а главным тренером «Адмирала» остался Леонид Тамбиев. Хотя оба они — граждане Латвии и там им грозят санкции. О том, кто всё же уехал из России, а кто следует в обратном направлении, — в материале «Известий».

Знаковые возвращения

Пессимистические прогнозы некоторых экспертов о скором отъезде из клубов Континентальной хоккейной лиги всех легионеров были основаны на событиях марта-апреля. После первого раунда плей-офф Кубка Гагарина иностранных игроков лишились московское «Динамо», «Северсталь» (Череповец), «Авангард» (Омск), «Салават Юлаев» и ряд других клубов. В некоторых командах легионеры доиграли сезон, но затем тоже покинули расположение своих команд. Так случилось в казанском «Ак Барсе», ЦСКА и СКА.

Но по ходу межсезонья стало понятно, что все эти события были лишь первой резкой реакцией, зачастую непродуманной. И оказалось, что клубам ничего не мешает как искать новых сильных легионеров, так и продлевать контракты с уже имеющимися. А некоторые хоккеисты, покинувшие страну, вернулись.

Например, президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что в рамках новой трансферной кампании клуб ведет переговоры с несколькими иностранными хоккеистами. Магнитогорский «Металлург» достиг соглашения о том, что в клубе продолжат выступать канадцы Филипп Майе и Брендан Лайпстик. Тем самым клуб сохранил свою сильнейшую тройку нападающих, в которую входит и россиянин Николай Голдобин.

Иногда и они возвращаются Филипп Майе Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Московский «Спартак» подписал контракт с латвийским игроком Миксом Индрашисом. По информации «Спорт-Экспресса», велика вероятность возобновления карьеры в КХЛ Каспарса Даугавиньша — в 2021 году он уехал в швейцарский «Берн», но вполне может вернуться. Это при том, что в Латвии недавно введен законодательный запрет на участие граждан страны в соревнованиях на территории России. Спортсмены, которые его нарушат, лишаются права играть за сборную своей страны, тренировать ее и получать любые средства из государственного бюджета. Впрочем, наказать исключением из сборной ни Индрашиса, ни Даугавиньша не смогут — они и так завершили карьеру в национальной команде.

Омский «Авангард» подписал американских нападающих Алекса Броадхёрста и Рида Буше, а также сохранил канадского форварды Корбэна Найта. Новые контракты с «Северсталью» заключили шведский защитник Робин Пресс и словацкий нападающий Адам Лишка. Вернулся в «Салават Юлаев» канадский защитник Райан Мерфи. Последние два сезона он провел в НХЛ, выступая за «Детройт».

— Переговоры прошли быстро и легко, — отметил «Известиям» Райан Мерфи. — Я вернусь в КХЛ, чтобы побеждать вместе с командой и демонстрировать свои лучшие качества на льду. Буду рад присоединиться к команде, которая имеет чемпионскую историю. Играл в Уфе с огромным удовольствием. На матчах КХЛ я наслаждался каждой секундой — переполненная арена и болельщики, которые очень громко поддерживали нас.

Нельзя сказать, что Мерфи — полноценная замена уехавшему Филипу Ларсену, но это и хорошо. Слабой стороной датчанина была игра в обороне — он часто забывал о ней, возвращался в свою зону позже всех. Райан защищается лучше. Теперь уфимский клуб должен сосредоточиться на поиске сильного центрального нападающего, желательно двух. Видимо, будут еще более внимательно изучать иностранный рынок. На российском — пусто.

Тренеры тоже остаются

Опасения были и насчет иностранных тренеров. Казалось, что многие могут последовать примеру канадца Боба Хартли, которые покинул омский «Авангард» со всем своим тренерским штабом.

Но массового исхода не произошло и здесь. Так «Адмирал» объявил состав тренерского штаба на сезон-2022/23. И выяснилось, что в нем остались два латвийских специалиста — главный тренер Леонид Тамбиев и один из его помощников, тренер по защитникам Андрей Банада.

Иногда и они возвращаются Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

— Наверное, властям пора прекратить угрожать финнам или шведам, латвийцам или швейцарцам — да кому угодно — разными карами за то, что они хотят выступать в нашей лиге, — подчеркнул «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Это самостоятельные люди, не имеющие отношения к политике, которые обеспечивают себя. Никаких законов они не нарушают.