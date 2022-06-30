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Глава ГИБДД заявил о планах реформировать систему обучения в автошколах

Глава ГИБДД Черников заявил о планах реформировать систему обучения в автошколах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России необходимо реформировать систему обучения в автошколах. Об этом 30 июня заявил начальник главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе выступления в пресс-центре «Известий».

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«Отрабатываем программу нового обучения. Не говорим, что она завтра появится, но эта система требует совершенствования», — сказал он.

По словам Черникова, по вопросам контроля за деятельностью автошкол ГИБДД плотно взаимодействует с Рособрнадзором.

«К сожалению, сил там у всех не хватает, у Рособрнадзора. Здесь необходимо уделять внимание блоку как теоретической, так и практической части. В теоретической части идет натаскивание на сдачу экзаменов. Есть там 800 вопросов, постоянно их решают и знают параметры ответов. Это зачастую играет злую шутку, потому что человек потом не может ориентироваться в этом», — отметил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что практическая часть обучения также нуждается в доработке.

«У нас, к сожалению, мало инструкторов, которые могут хорошо преподать человеку и дать возможность влиться в транспортный поток. Опять же их натаскивают на сдачу экзамена», — подчеркнул глава ГИБДД.

В январе в МВД РФ сообщили о планах изменить билеты для теоретической части экзамена на получение водительских прав. Как пояснили в ведомстве, цели изменений — сформировать у будущего водителя понимание, как вести себя в различных дорожных ситуациях, а также снизить аварийность по вине водителей со стажем менее двух лет.

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