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В МВД рассказали об изменениях в экзамене на водительские права

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В России планируют изменить билеты для теоретической части экзамена на получение водительских прав. Об этом 10 января сообщили в пресс-центре МВД РФ.

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«В настоящее время продолжается работа по изменению подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», — рассказали ТАСС в ведомстве.

В МВД объяснили, что цель изменений — сформировать у будущего водителя понимание, как вести себя в различных дорожных ситуациях, а также снизить аварийность по вине водителей со стажем менее двух лет.

«Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от заучивания конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», — добавили в МВД России.

Ранее, 16 декабря, экспертный центр «Движение без опасности» представил первый вариант программы для обучения в автошколах на права категории «B».

В программе указаны восемь упражнений: парковка в торговом центре, движение по габаритному коридору передним и задним ходом с поворотами направо и налево, движение по габаритному коридору передним и задним ходом со смещением направо и налево.

Кроме того, в программу войдут упражнения «Габаритный круг», движение передним и задним ходом с поворотами направо/налево, выравнивание автомобиля на парковочном месте, парковка под углом 90 градусов, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве.

О разработке новой программы обучения в автошколах на категорию «В» стало известно 22 ноября. Отмечалось, что в ее основу лег модульный принцип обучения, теоретические занятия разделили на тематические блоки. После прохождения каждого модуля предполагается сдача экзамена.

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