Сосед убитого Паланта рассказал о ссорах бизнесмена с женой

Сосед убитых в Подмосковье бизнесмена Евгения Паланта и его жены сообщил в интервью «Известиям», что тот ругался с супругой из-за пустяков.

«Его жена спокойная была, здоровалась всегда. Никогда скандалов или криков от них не слышал. Всегда всё было тихо и спокойно. Муж за пустяки ругался с ней. Бывало, на пять минут опаздывала, то начиналась ругань. Посторонних у них дома не было. К тому же в квартире были камеры, доступ к ним имел только муж», — поделился сосед Паланта в четверг, 30 июня.

28 июня источники «Известий» сообщили, что предварительной причиной смерти члена наблюдательного совета сотового оператора Абхазии «А-Мобайл» Паланта и его жены стала ревность. Следов присутствия посторонних в квартире, где были обнаружены тела, не зафиксировано.

О случившемся стало известно после того, как дочь не смогла связаться с родителями и пришла с заявлением в полицию. По предварительным данным, смерть наступила 27 июня.

В Следственном комитете по Московской области сообщили, что у мужчины на теле было множество проникающих ножевых ранений, у женщины — одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки. Возбуждено уголовное дело.