Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-президента Киргизии Атамбаева удалили из зала суда за грубость
Мир
Шольц заявил об убежденности G7, что России нельзя позволить победить на Украине
Мир
В ЛНР назвали Лисичанск последним форпостом украинских боевиков
Мир
Экс-президент Украины Кучма лишен звания почетного гражданина Севастополя
Мир
Прекращение поставок газа из РФ может привести к падению ВВП Германии на 12,5%
Мир
Макрон указал на оборонительный характер поставок оружия Украине странами G7
Политика
Рогозин рассказал о передаваемых Киеву от НАТО спутниковых снимках
Мир
Шольц заявил о сплоченности и решимости стран G7 по отношению к России
Мир
Захарова обвинила Bloomberg в антижурналистской деятельности
Политика
Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
Происшествия
Более 700 домовладений подтоплено в Крыму из-за ливней

Стали известны детали убийства бизнесмена Паланта и его жены

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По предварительной версии, причиной убийства подмосковного бизнесмена Евгения Паланта и смерти его жены стала ревность. Эта информация поступила 28 июня «Известиям».

Предположительно, жена уличила супруга в измене. Она расправилась с ним, после чего покончила с собой. Следов присутствия посторонних в квартире, где обнаружены тела, не зафиксировано. Дверь в помещение была заперта изнутри.

Горе на Волге: в Нижнем Новгороде убита семья с двумя детьми
Следователи рассматривают версию расширенного суицида главы семьи

О случившемся стало известно после того, как дочь не смогла связаться с родителями.

Как отмечается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Московской области, тела мужчины и женщины обнаружили 27 июня в поселке Заречье в Одинцовском городском округе.

У мужчины на теле было множество проникающих ножевых ранений, у женщины — одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки.

«По данному факту следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст.105 УК РФ)», — отметили в ведомстве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022