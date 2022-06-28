Стали известны детали убийства бизнесмена Паланта и его жены

По предварительной версии, причиной убийства подмосковного бизнесмена Евгения Паланта и смерти его жены стала ревность. Эта информация поступила 28 июня «Известиям».

Предположительно, жена уличила супруга в измене. Она расправилась с ним, после чего покончила с собой. Следов присутствия посторонних в квартире, где обнаружены тела, не зафиксировано. Дверь в помещение была заперта изнутри.

О случившемся стало известно после того, как дочь не смогла связаться с родителями.

Как отмечается на сайте Следственного управления Следственного комитета по Московской области, тела мужчины и женщины обнаружили 27 июня в поселке Заречье в Одинцовском городском округе.

У мужчины на теле было множество проникающих ножевых ранений, у женщины — одно проникающее в области груди, резаная рана шеи и левой руки.

«По данному факту следственным отделом по г. Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст.105 УК РФ)», — отметили в ведомстве.