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Бизнесмен Евгений Палант обнаружен мертвым в доме в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Бизнесмен, член наблюдательного совета оператора Абхазии «А-Мобайл» Евгений Палант и его жена Ольга Палант обнаружены мертвыми в поселке Заречье в Подмосковье в понедельник, 27 июня.

Тела родителей обнаружила их дочь в 18:20 мск в принадлежащим им частном доме, уточняет «Газета.Ru».

«Sputnik Абхазия» в своем Telegram-канале отмечает, что гибель бизнесмена подтвердил генеральный директор компании «А-Мобайл» Борис Барциц.

«Мы потеряли такого человека, мецената, который создал в Абхазии успешный бизнес, развивал абхазскую культуру, являлся гражданином Республики Абхазия», — подчеркнул Барциц. Он назвал смерть Паланта большой трагедией.

Обстоятельства и причины гибели пока устанавливаются.

17 июня в Подмосковье найден мертвым экс-глава «Росвооружения» Алексей Огарев. По данным «Известий», его тело было обнаружено в доме коттеджного поселка Одинцовского района.

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