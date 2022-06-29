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В Чехии упразднили пост уполномоченного на консультациях с РФ

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jakob Ratz
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Правительство Чехии 29 июня решило упразднить учрежденный около двух лет назад пост уполномоченного на консультациях с РФ. Данная должность была введена в стране в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года по инициативе МИД республики.

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Пост уполномоченного на консультациях с Россией, которые, впрочем, так и не были начаты, до этого времени занимал руководитель международного департамента администрации президента Чехии Рудольф Йиндрак. Теперь с четверга, 30 июня, согласно данным издания Deník N, за ним останется только его основная должность в Пражском граде.

Предложение об упразднении поста уполномоченного на консультациях с РФ глава МИД Чехии Ян Липавский направил своим коллегам по кабмину. Когда этот вопрос будет вынесен на заседание правительства, пока не определено.

22 июня стало известно о том, что граждане РФ и Белоруссии не смогут получить чешские визы и временный вид на жительство до конца марта 2023 года. Такое решение приняло чешское министерство иностранных дел при поддержке правительства страны. Выдачу виз россиянам Чехия приостановила 24 февраля, сразу после начала Москвой военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ранее, 26 марта, Липавский заявил, что республика после отзыва согласия на работу российских генеральных консульств в Карловых Варах и Брно хочет сохранить «хотя бы элементарные» дипотношения с РФ.

Отношения между Чехией и Россией резко обострились после 17 апреля 2021 года, когда власти страны заявили, что Москва якобы причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, назвав их сотрудниками российских спецслужб. Москва ответила симметрично. В июне 2021 года правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран, в который попала и Чехия.

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