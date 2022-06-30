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Эксперты подсчитали стоимость популярных автопушествий по России

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Сервис для покупки и продажи авто-онлайн «Сберавто» и IT-компания «Эвотор» рассчитали среднюю стоимость недельного автопутешествия из Москвы в Карелию, на Черное море и в Казань с учетом посещения всех достопримечательностей.

Самым дорогим недельным автовояжем, по оценке экспертов, станет путешествие в Петрозаводск, так как маршрут составлен по платной трассе М-11. Стоимость проезда по ней зависит от типа транспорта, времени суток и дня недели ― около 4,4 тыс. рублей в оба конца. Общие траты составят 38 604 рубля.

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На втором месте по затратности — поездка в Сочи. Основная часть пути пройдет по федеральной трассе М4 «Дон», на ней есть платные участки. По оценке экспертов, общие расходы на дорогу до Сочи и обратно могут составить не менее 30 824 рублей.

Замыкает тему поездок на автомобиле посещение столицы Татарстана. Такое путешествие обойдется всего в 15 424 рубля.

Самая серьезная статья расхода — стоимость топлива. Все маршруты рассчитывались на использование бензина Аи-95/(53 рубля за 1 л с расходом топлива 8 л на 100 км пути). Расходы на бензин в Петрозаводск составят 10 050 рублей. Маршрут Москва – Сочи обойдется в 14 416 рублей. Расходы на бензин в Казань выльются всего в 6784 рубля.

Напомним, что 23 мая «Известия» сообщили, что в базовый набор автопутешественника входят зарядники для мобильных устройств, подушка для шеи, автохолодильник и товары для защиты от солнечных лучей.

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