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Россияне стали чаще покупать аксессуары для автопутешествий

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Фото: Global Look press/Joko
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В базовый набор автопутешественника входят зарядники для мобильных устройств, подушка для шеи, автохолодильник и товары для защиты от солнечных лучей. Об этом сообщили эксперты Авито в понедельник, 23 мая.

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«Формат путешествия на машине становится все популярнее, однако очень важно не только продумать маршрут, но и приобрести необходимые товары для комфортной дороги», — считает руководитель категории «Запчасти и аксессуары» в Авито Александр Куроптев.

Он рассказал, что весной 2022 года продажи для автопутешествий выросли на 31% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего россияне стали покупать видеорегистраторы и багажники-боксы — доли этих товаров составляют 30% и 19% от продаж.

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Цена на багажник-бокс этой весной выросла на 30%, средняя стоимость на сайте в целом по России — 13 020 рублей, а приобрести мини-камеру можно в среднем за 9 470 рублей.

Кроме того, на 89% активнее стали покупать органайзер в салон машины, который стоит в среднем 2 580 рублей.

Немаловажным предметом стал и автохолодильник, продажи которого выросли на 45%. На Авито в среднем он стоит 14 000 рублей. Автопытлесос этой весной покупали на 16% чаще, чем в прошлом, а средняя стоимость устройства на сайте в целом по России составила 1 060 рублей.

Также часто стали покупать держатель для телефона, который стоит в среднем 2 760 рублей и разветвитель для прикуривателя — цена составила в среднем 480 рублей.

В два раза чаще стали покупать и подушки для шеи. Покупка товара обойдется российским путешественникам в среднем в 4 070 рублей. Также в два раза чаще стали покупать и шторки на стекла автомобиля — средняя стоимость составила 2 010 рублей.

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