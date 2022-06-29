Саммит НАТО назвал Россию значительной угрозой

Члены НАТО признали Россию наиболее значительной угрозой. Заявление приводится в декларации саммита в Мадриде. Члены НАТО обвинили РФ в ситуации на Украине, в разрастании энергокризиса и в проблемах с продовольствием. Обозначено: Москву как партнера альянс больше не рассматривает. Независимое развитие России в НАТО также считают угрозой, передает телеканал «Известия». Технологические достижения РФ подрывают безопасность альянса. НАТО намерено препятствовать любому развитию конкурента. Альянс пугают и другие страны, которые от него не зависят. Натовцев категорически не устраивает политика Китая. Указано: партнерство КНР и РФ противоречит интересам альянса. Члены НАТО противопоставили себя всему остальному миру.

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