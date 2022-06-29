Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают трудности со средствами связи. Газета The New York Times в опубликованном 28 июня интервью с солдатами ВСУ указала на то, что иногда неполадки приводят к огню по своим же.

Так, по данным издания, у Киева не хватает средств связи. Артиллерийские подразделения и передовые отряды не могут связаться с командирами и остаются «сами по себе». Частично они полагаются на разведывательные данные, которые получают от беспилотников и США. Провалы в ходе боевых действий за Северодонецк связаны также с невозможностью военнослужащих взвода связаться с руководством.

«Мне кажется, что связь немного кривая, потому что, когда мы идем на какое-то задание, мы не можем рассчитывать на артиллерийскую поддержку», — рассказал газете один из боевиков.

8 июня NYT указывала на умышленное сокрытие Украиной от США полной информации о ситуации на фронте из-за опасения промедлений с поставками вооружений.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ подписал соответствующие указы.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

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