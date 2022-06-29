Аналитик назвал условие для перекрытия Лондоном поставок газа в Европу

Вполне возможно, что власти Великобритании могут перекрыть поставки газа по двустороннему интерконнектору в континентальную Европу, но это возможно только в критической ситуации, если голубого топлива не хватит британскому сектору. Об этом заявил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в среду, 29 июня.

Подводный интерконнектор пересекает Северное море и достигает Бельгии.

Ранее в этот же день газета Financial Times писала, что Лондон может перекрыть поставки газа в континентальную Европу в случае усугубления топливного кризиса в Великобритании. Европейские газовые компании призвали британскую сторону не прерывать сотрудничество с Евросоюзом, предупредив о негативных последствиях.

Юшков отметил, что в мае-июне британцы экспортировали сжиженный природный газ (СПГ) в континентальную Европу, потому что у них довольно много приемных СПГ-терминалов и немало подписанных контактов.

Перекрытие Великобританией поставок голубого топлива в Европу можно рассматривать лишь как крайний, радикальный сценарий, подчеркнул он. Также они могут решить сначала заполнить свои подземные хранилища, а потом разрешить экспорт.

«Может произойти такая деинтеграция в Европе: если, условно, немцы будут замерзать, они могут запретить экспорт газа в соседнюю Польшу», — привел пример аналитик.

По его словам, сейчас Варшава может покупать газ на немецком рынке и качать его в реверсном режиме по трубопроводу Ямал – Европа. Но если Берлину будет не хватать этого ресурса, они могут перекрыть доступ к нему для других, дав своим компаниям субсидии, чтобы они платили за голубое топливо больше, чем готовы дать, например, поляки.

В конце мая издание газета The Times сообщала, что в Великобритании 6 млн домохозяйств могут остаться без электричества, если РФ перестанет поставлять газ в ЕС. Британский министр экономики, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг добавил, что электричество может отключаться с начала 2023 года в утреннее и вечернее время на протяжении месяца и дольше. Автор статьи в газете предположил, что такое решение спровоцирует рост цен на энергоносители, а ВВП страны в ближайшие годы окажется ниже прогнозируемого.