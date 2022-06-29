В офисе Зеленского заявили о нежелании НАТО видеть Украину в альянсе

НАТО открыто заявляет, что не хочет вступления Украины в альянс. Об этом 28 июня заявил замруководителя офиса украинского президента Игорь Жовква.

«[Украине говорят, что] вы не члены [НАТО], потому что мы не хотим вас. НАТО говорит нам, что ничего нам не даст», — сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Страны Запада продолжают поставлять на Украину оружие, однако НАТО надежд не оправдало, отметил Жовква. По его словам, ожидания Киева от саммита альянса в Мадриде тоже низкие.

Замглавы офиса Зеленского также напомнил, что Украина просила у НАТО оружие еще до начала российской спецоперации, а уже после 24 февраля — о бесполетной зоне и о членстве в альянсе, однако страна «не получила никаких ответов».

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