Путин подарил Бердымухамедову сабли, скульптуру и шахматы

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Ашхабад подарил бывшему президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову по случаю его 65-летия скульптуру «Возвращающийся наездник», шахматы от златоустовских мастеров и две сабли. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Скульптура «Возвращающийся наездник» была сделана правнуком петербургского скульптора Лансере, уточняет RT.

В Ашхабаде проходит саммит каспийских государств. В нем примут участие главы России, Туркменистана, Азербайджана, Ирана и Казахстана.

Участники переговоров будут обсуждать, как реализуются решения, которые были согласованы на прошлых встречах лидеров «каспийской пятерки», сообщает телеканал «Звезда».

В прошлый раз президент России встречался с главой Ирана Хасаном Роухани и Алиевым на саммите «каспийской пятерки» в августе 2018 года. На встрече, в которой также приняли участие президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов, была подписана конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

30 июня российский лидер встретится в Москве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Его страна является в 2022 году председателем в «большой двадцатке» и будет проводить у себя саммит организации.

29 апреля Видодо сообщил, что Путин принял приглашение посетить саммит G20. Также известно, что такое приглашение было сделано и президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на то что его страна не входит в G20. Зеленский также ответил на него согласием.