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Путин предложил созвать стороны Тегеранской конвенции

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Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин предложил созвать в ближайшее время стороны Тегеранской конвенции. Об этом он заявил 29 июня на Каспийском саммите в Ашхабаде.

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«Полагаем, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс создания соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции», — сказал Путин.

Тегеранская конвенция была подписана в 2003 году. В нее вошли Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран и Азербайджан.

Российский лидер призвал прикаспийские страны развивать между собой отношения в различных сферах, в том числе в гуманитарной области.

«Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей каспийской «пятерки»: в политике, в сфере безопасности, в экономике и в природоохранной области, а также по многим аспектам гуманитарной повестки дня», — сказал Путин.

Также он отметил экономический потенциал региона и предложил совместно разрабатывать энергетические проекты.

«У «пятерки» имеются большие возможности для взаимодействия в сфере энергетики. Уже реализуются договоренности о совместной эксплуатации находящихся в акватории Каспия месторождений нефти и газа. Это позволяет разумно и эффективно соблюдать интересы сторон, использовать природные богатства Каспийского моря как в традиционных, так и в инновационных альтернативных секторах энергетики», — отметил Путин.

На площадке Каспийского саммита планируется ряд двусторонних встреч: с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Ирана Ибрахимом Раиси. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская сторона ожидает принятие коммюнике по итогам саммита в столице Туркмении.

В рамках саммита Путин поздравил председателя верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с 65-летием. Российский президент подарил скульптуру, две сабли и шахматы.

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