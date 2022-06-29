Путин поздравил экс-президента Туркмении Бердымухамедова с 65-летием

Президент России Владимир Путин в ходе личной встречи поздравил председателя верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова с 65-летием. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравительная телеграмма была отправлена экс-лидеру Туркмении накануне.

Ранее в среду Путин встретился с Бердымухамедовым. Российский лидер прибыл в Ашхабад для участия в шестом Каспийском саммите. На повестке дня — вопросы по развитию сотрудничества в регионе.

На площадке саммита планируется ряд двусторонних встреч: с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером Ирана Ибрахимом Раиси.

Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, российская сторона ожидает принятие коммюнике по итогам саммита в столице Туркмении.