Четыре человека пострадали в результате нападения на инкассатора в Берлине

Четыре человека пострадали в результате нападения на инкассатора близ отделения Postbank в берлинском районе Шарлоттенбург-Вильмерсдорф. Об этом в среду, 29 июня, со ссылкой на местную полицию сообщает газета Bild.

По данным издания, инцидент произошел около 11:15 (12:15 мск). У одного из налетчиков было огнестрельное оружие. Преступник выстрелил в инкассатора, а затем вместе с сообщниками скрылся с деньгами на черной Audi.

Со слов очевидцев, нападавшие распылили слезоточивый газ и сделали несколько выстрелов в воздух. Ограбление произошло очень быстро. На осуществление своего замысла злоумышленникам потребовалось всего около пяти минут.

В отделении банка работают полицейские. Они опрашивают сотрудников учреждения и свидетелей.

Территория вокруг места происшествия частично перекрыта. Маршруты общественного транспорта временно изменены.

Ранее в среду сообщалось, что шестеро полицейских получили ранения в перестрелке, которая произошла в банке города Саанич в Канаде. Двое вооруженных мужчин вошли в банк на Шелбурн-стрит и открыли огонь по полицейским. Оба преступника были застрелены на месте. Как уточняется, никто из банковских служащих, клиентов или жителей города не пострадал.