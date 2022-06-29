Двое убиты и шестеро ранены в перестрелке в банке Канады
Двое предполагаемых преступников убиты, шестеро полицейских ранены в перестрелке, которая произошла в банке города Саанич в Канаде. Об этом 28 июня сообщает CBC.
Полицейские разыскивают третьего подозреваемого.
Правоохранители сообщают, что они также эвакуировали людей из домов и предприятий, расположенных недалеко от места происшествия из-за наличия потенциального взрывного устройства в автомобиле, связанном с подозреваемыми.
На брифинге полицейские сообщили, что двое вооруженных мужчин вошли в банк на Шелбурн-стрит примерно в 11 часов утра по местному времени во вторник. Злоумышленники открыли огонь по полицейским и были застрелены на месте происшествия.
Пострадавшие правоохранители были доставлены в больницу. Как уточняется, никто из банковских служащих, клиентов или жителей города не получил ранений.
19 июня при стрельбе в канадском городе Брамптон канадского штата Онтарио погибли два человека. Представитель региональной полиции рассказал, что, судя по всему, стрельба произошла в местном конференц-центре, где в это время проводилось мероприятие, посвященное Дню отца. У одного из погибших было шестеро детей.