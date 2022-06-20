Два человека погибли в результате стрельбы в канадском Онтарио

При стрельбе в канадском городе Брамптон канадского штата Онтарио погибли два человека. Об этом в воскресенье, 19 июня, сообщил телеканал CTV со ссылкой на региональную полицию.

Сообщается, что прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили мужчин с множественными огнестрельными ранениями. Один из них скончался на месте, другой был доставлен в больницу, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Родственники одной из жертв, присутствовавшие на месте происшествия, рассказали, что у 40-летнего мужчины было шестеро маленьких детей.

Представитель региональной полиции рассказал изданию, что, судя по всему, стрельба произошла в местном конференц-центре, где в это время проводились мероприятие, посвященное Дню отца.

Однако работник центра заявил, что не согласен с версией полицейских. Он сообщил, что стрельба произошла на парковке неподалеку, что могут подтвердить записи с камер видеонаблюдения.

26 мая сообщалось, что в Торонто после звонков в полицию о человеке с винтовкой были закрыты четыре школы. Полицейские обезвредили преступника, который впоследствии скончался от полученных ран. Позже стало известно, что застреленный полицейскими мужчина имел при себе пневматическую винтовку.