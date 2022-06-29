Врач рассказала об опасностях отдыха на общественных пляжах

Медицинский директор СИТИЛАБ, к.м.н., врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко рассказала в беседе с изданием «Газета.Ru» об угрозах и заболеваниях, которые могут поджидать отдыхающих на общественном пляже.

Врач рассказала о том, что одной из главных угроз для отдыхающих является грязная и непригодная для плавания вода, в которой можно заразиться церкариозом (он же «зуд купальщика»).

«Заболевание возникает, когда на кожу попадают личинки паразитов водоплавающих птиц. Сыпь и зуд начинаются уже через 30–40 минут после заражения. Через несколько часов образуются красные пятна и волдыри, повышается температура. Поэтому остерегайтесь водоемов, в которых плавают утки. Кроме того, в воде можно встретить кишечных паразитов и энтеровирусные инфекции, гепатит А. У воды неспроста иногда стоят указатели, что купаться запрещено. Если есть такой знак, место правда небезопасно», — пояснила Терещенко.

Помимо воды, врач предостерегла отдыхающих от возможного заражения грибка стопы, который можно найти на многих общественных пляжах.

Терещенко также призвала с осторожностью относиться к песку, особенно в экзотических странах.

«В экзотических странах в песке поджидает особенная угроза. Перед дальним путешествием уточните заранее, не обитают ли в песке насекомые, опасные для человека. Например, на популярных курортах Таиланда часто встречается LarvaMigrans — паразит, мигрирующая личинка, которая живет в песке и ждет, пока рядом окажется человек или животное, чтобы проникнуть под кожу и поселиться там с комфортом», — сообщила врач.

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