Участник рынка спрогнозировала снижение цен на «вторичку» осенью 2022 года

Предстоящей осенью цены на вторичное жилье начнут снижаться для стимулирования продаж. Такой прогноз для рынка недвижимости озвучила «Известиям» владелица агентства недвижимости «Тренд Хаус», инвестор, предприниматель Ксения Аверс в среду, 29 июня.

«Я прогнозирую, что летом не будет никаких резких колебаний рынка, инвесторы пока не хотят продавать дешево. А осенью для стимулирования продаж цены на вторичку начнут снижаться — если, конечно, не поменяются кардинально внешние условия и факторы», — сказала она.

Она отметила, что они уже очень давно ждали снижения цен на недвижимость. Но строительный рынок последний «бодрый» оставшийся сектор экономики. Этот сектор очень загружен по занятым местам, по налогам, и его обвал крайне не желателен.

«Недавно мы вновь наблюдали снижение Банком России ключевой ставки и ставки по льготной ипотеке. На фоне этих новостей мы увидели рост акций застройщиков. Но рост был краткосрочный и он не мог стимулировать целую отрасль даже в краткосрочной перспективе. Всплеск был спекулятивный. Для простых граждан это означает, что застройщики и дальше будут продолжать держать цены, но физически их будут снижать, не показывая этого», — сказала она.

По словам предпринимателя, застройщики будут декларировать цены на прежнем уровне, вызывать ажиотажный спрос вокруг каких-то объектов, но персонально для покупателей предлагать акции — например, ремонт в подарок —, скидки без рекламы, предложения по ипотеке с более мягкими условиями — первоначальный взнос частями, оплата при сдаче дома и так далее. То есть все скидки будут максимально скрыты, так как прямая реклама будет провоцировать падение рынка, подчеркнула она.

Инвестор отметила, что сейчас застройщики стараются договариваться и не делать резких движений, но фактически для конечных покупателей цена на новостройки будет ниже за счет дополнительных бонусов и условий.

«Денег у населения стало меньше, и те средства, которые есть, понесут в первую очередь застройщикам. Спрос на вторичном рынке упадет еще ниже. Сделок на вторичке уже на текущий момент очень мало», — рассказала Аверс.

По ее словам, есть сделки в премиальном сегменте, где не упала покупательская способность. И есть продажи в супердешевом сегменте, «вторичка» с большим дисконтом — «убитые» квартиры, недвижимость по наследству и другое. Спрос будет снижаться и дальше, цены будут падать, указала она. Также сейчас сезон загородной недвижимости, где есть продажи и нет снижения цен, сказала владелица агентства недвижимости.

Накануне «Известия» писали, что крупные риелторские компании попросили премьер-министра Михаила Мишустина повысить не облагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн до 3 млн рублей, если взамен покупается новое жилье. Сейчас НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения.

В тот же день ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич заявила «Известиям», что в России доля альтернативных сделок со «вторичкой», когда граждане продают свое жилье и покупают новое, превышает 85%. По ее словам, инициатива риелторов поможет решать жилищный вопрос сейчас, а не ждать пять лет. На вторичном рынке это выльется в перекос в сторону альтернативных сделок, вплоть до 90%, и немного оживит его нынешнее «холодное» состояние, спрогнозировала эксперт.