Доля альтернативных сделок на рынке «вторички» превысила 85%

Доля альтернативных сделок на вторичном рынке недвижимости в России, когда граждане продают свое жилье и покупают новое, превышает 85%. Об этом «Известиям» сообщила ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич во вторник, 28 июня.



Средняя стоимость объектов в Подмосковье составляет не менее 5 млн рублей, в Москве — от 10 млн, добавила она.

Ранее в этот же день «Известия» сообщали, в России хотят повысить необлагаемую подоходным налогом сумму при продаже квартир и загородных домов — с 1 млн до 3 млн рублей, если взамен покупается новое жилье. Соответствующее обращение в адрес главы правительства Михаила Мишустина направили крупные риелторские компании. Инициативу поддержали в Госдуме и девелоперы. Сегодня НДФЛ взимается, если продажа произошла в течение пяти лет с момента начала владения.



«Инициатива поможет решать жилищный вопрос здесь и сейчас, а не ждать пять лет», — полагает Лашкевич.

Она отметила, что на рынке вторичной недвижимости это выльется в еще большем перекосе в сторону альтернативных сделок вплоть до 90% и немного оживит его нынешнее «холодное» состояние.



По мнению эксперта, на первичном рынке это также может дать небольшой прирост спроса, позволит семьям обращать внимание на новое жилье. Больший первоначальный взнос снизит кредитную нагрузку, сам размер кредита, а значит, добавит уверенности заемщикам, которые боятся брать ипотеку в условиях неопределенности.



По словам заместителя генерального директора компании «ДомДА» Дмитрия Екимова, со сворачиванием ипотеки сейчас на рынке растет количество альтернативных способов приобретения квартир. Зафиксировано достаточно большое внимание покупателей эконом-класса к участию в аукционных торгах на новостройки. Инициатива обеспечит стимулирование покупателей, использующих подобные механизмы, сняв излишнее налоговое бремя. Кроме этого, может повыситься интерес профессиональных инвесторов, которые покупают объекты для перепродажи за счет снижения издержек.



«Так как большинство сделок на рынке недвижимости альтернативные, и при покупке квартиры в новостройке покупатели используют средства, вырученные от продажи квартиры на вторичном рынке, предложенная мера может поддержать рынок жилья в целом», — сказала коммерческий директор девелоперской компании ASTERUS Вера Стефан.

В мае директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявлял «Известиям», что в апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года цены на «вторичку» упали на 0,5%, до 79,6 тыс. рублей за «квадрат». В числе основных причин снижения интереса покупателей к этому сегменту он назвал высокие ипотечные ставки.