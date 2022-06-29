Вуди Аллен заявил о завершении режиссерской карьеры

Американский режиссер Вуди Аллен заявил, что намерен снять свой последний фильм и уйти из кино. Об этом он сказал 28 июня в интервью с голливудским актером Алеком Болдуином, трансляция которого велась в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной на территории РФ экстремистской организацией).

«Вероятно, я сниму еще один фильм, но ощущения от этого будут уже не такие острые, потому что у кино больше нет полноценного эффекта. Когда я начинал, фильм, который вы снимали, шел в кинотеатрах по всей стране и люди приходили его посмотреть. Теперь картину показывают в кинозалах пару или четыре-шесть недель, а затем передают стриминговым сервисам», — приводит слова Аллена The Hollywood Reporter.

Режиссер отметил, что его отношение к кинопроизводству изменилось в связи с расцветом домашнего проката. Он подчеркнул, что ему нравилось осознавать, что его фильмы смотрит множество людей одновременно, но сейчас людям нравится сидеть дома и смотреть кино на собственных больших экранах, с хорошим звуком и четким изображением. По словам Аллена, теперь работа не приносит ему такого удовольствия.

Он также сообщил, что съемки последнего фильма начнутся в конце лета и начале осени в Париже. Остальные детали проекта режиссер не раскрыл.

В 1992 году семилетняя Дилан Фэрроу, приемная дочь Вуди Аллена и Мии Фэрроу, обвинила режиссера в сексуальном насилии. Она рассказала о странных действиях отца лечившему ее доктору, и тот сообщил в полицию. Расследование длилось 14 месяцев, но до суда не дошло — Аллен и Фэрроу решили, что он будет травматичным для Дилан.

Сам кинорежиссер неоднократно опровергал обвинения. Он объяснил выдуманную историю с насилием как месть Мии Фэрроу за расставание.

В 2014-м Дилан снова потребовала наказать Аллена. Ее сводный брат Ронан Фэрроу (он как журналист расследовал дело Харви Вайнштейна) поддержал ее свидетельства, а другой брат, Мозес, утверждал, что они ложные. В результате американский прокат картины Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» был сорван. Актеры, работавшие с режиссером, публично высказались о том, что жалеют о сотрудничестве с ним.

Вуди Аллен — 84-летний американский кинорежиссер, актер, сценарист и писатель, 20-кратный номинант и четырежды лауреат премии «Оскар». За свою карьеру он снял более 50 фильмов. Среди них — «Полночь в Париже» (2011), «Энни Холл» (1977), «Манхэттен» (1979), «Колесо чудес» (2017) и другие.