Ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского ждут в Хабаровске

В Хабаровский край доставят ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского. В столице края святыня будет находиться в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Мощи привезут 3 июля в рамках общероссийского праздника по прославлению преподобного. Ковчег будет доступен для поклонения в часы работы храма 3 и 4 июля. В воскресенье после Божественной литургии ковчег пронесут крестным ходом вокруг собора. В понедельник в 4:00 в соборе совершат заключительный молебен, после чего ковчег с мощами спецрейсом доставят в Комсомольск-на-Амуре.

Летом Русская православная церковь отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла ковчег со святыми мощами преподобного будут перевозить по епархиям РПЦ до 6 октября. Святыня посетит все федеральные округа нашей страны. Совокупная протяженность маршрута составит порядка 30 тыс. км.

Сергий Радонежский является одной из ключевых фигур в череде великих российских подвижников. В православном мире он известен как великий чудотворец, восстановитель мира. По некоторым версиям, именно он благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Верующие называют его игуменом земли Русской.

В 1337 году под Москвой Сергий Радонежский основал Троицкий монастырь — ныне Троице-Сергиева лавра в городе Сергиев Посад, где по сей день хранятся мощи святого.