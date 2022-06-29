СК потребовал арестовать адвоката Сафронова по делу о дискредитации ВС РФ

Следствие требует отправить под арест адвоката журналиста Ивана Сафронова Дмитрия Талантова сроком на два месяца. Об этом 29 июня «Известиям» сообщил адвокат Павел Биянов.

Ранее в среду стало известно, что Талантов был этапирован в Москву из Удмуртии, где его задержали накануне правоохранительные органы.

Президент региональной адвокатской палаты Дмитрий Талантов обвиняется о распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России. По данному факту Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело.

До этого Тарасов защищал интересы журналиста Ивана Сафронова. Рассмотрение уголовного дела по госизмене в отношении него началось в Мосгорсуде 21 марта.

В ноябре Сафронову в окончательном обвинении в государственной измене вменили новый эпизод — о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии. По данным следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности армии, которую тот, в свою очередь, переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и немецкой BND (разведке).

Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве.