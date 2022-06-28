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Адвоката журналиста Сафронова задержали в Удмуртии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Удмуртии президента региональной адвокатской палаты Дмитрия Талантова, защищающего журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает телеграм-канал 112.

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Занимающий эту должность журналист Иван Сафронов был задержан в Москве утром 7 июля

«В отношении Дмитрия Талантова возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ. Дело ведет столичный СК. Сейчас по нескольким адресам подозреваемого проходят обыски», — говорится в сообщении.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Сафронова началось в Мосгорсуде 21 марта.

В ноябре Сафронову в окончательном обвинении в государственной измене вменили новый эпизод — о передаче за границу сведений о деятельности Вооруженных сил РФ в Сирии. По данным следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности армии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и немецкой BND (разведке).

Сафронова задержали 7 июля 2020 года в Москве. В отношении него возбуждено уголовное дело, фигурант свою вину не признал и отказался от сделки со следствием.

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