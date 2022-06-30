Поменять ландшафт

Дискуссия о российской экономике перешла от тезисов импортозамещения к тезисам конкурентоспособности. Это связано как с резким укреплением курса рубля, так и с условиями ведения бизнеса в стране. Несмотря на понимание того, что России необходим большой экономический рывок, базовые показатели ведения бизнеса остаются на прежнем уровне, пожалуй, кроме сферы проверок и ряда аспектов регулирования (упрощение сертификации продукции, откладывания части новых требований) и отчасти программ льготного кредитования.

Так, процентная ставка предполагает кредиты для предпринимателей по базовой ставке порядка 12–15 % (в Китае и Малайзии стоимость кредитов для бизнеса порядка 5%), уровень налоговой нагрузки также остается прежним, так как, несмотря на отсрочки, особых изменений в общей системе налогообложения за прошедшие месяцы не случилось, снижения или хотя бы фиксации тарифов естественных монополий не наблюдается.

С учетом возросшего курса рубля отечественная продукция может становиться неконкурентоспособной как на российском, так и на внешнем рынке. При этом сырьевые рынки пока работают и это, как и прежде, приносит основные прибыли. То есть базовые факторы продолжают предопределять сырьевой характер экономики, хотя цели поставлены противоположные. Чтобы изменить эту ситуацию, требуется общее изменение экономического ландшафта.

Недавно президент России дал поручение запустить программу поддержки кредитования создания новой инфраструктуры промышленных кластеров, и это уже хорошо. Но помимо этого, надо двигаться дальше и в целом делать базовые условия ведения бизнеса в стране конкурентоспособными.

Так, в налоговой системе надо обеспечить предсказуемость условий: дать гарантии неповышения налогов хотя бы на пять лет для приоритетных сфер развития. Наряду с этим требуется проработка возможностей снижения налоговой нагрузки за счет уменьшения базовой ставки НДС до 15% и одновременного установления базовой ставки в 10% для совместных предприятий, реализующих инвестиционные проекты с локализацией в России.

Неплохо бы и сделать инвестиционный налоговый вычет реально работающим, что предполагает уменьшение налоговых платежей в размере не менее 50% понесенных затрат на реализацию инвестиционных проектов. Сократить нужно платежи не только по налогу на прибыль, но и по другим налогам — НДС, акцизам, имущественным сборам (по усмотрению налогоплательщика). Можно подумать и над матричной умной системой налогообложения, когда ставки налогов в приоритетных секторах с невысокой рентабельностью ниже, чем в высокомаржинальных уже развитых в России.

В части доступности капитала нужно переходить от точечных программ поддержки к базовым — проектного финансирования для производственных проектов по ставке 4–5 % годовых. При этом наиболее предпочтительным механизмом компенсации для банков, выдающих такие кредиты, по сравнению с субсидированием процентных ставок за счет бюджетных средств, является предоставление доступного финансирования Банком России коммерческим банкам по ставке 1–2% годовых (по аналогии с антикризисной поддержкой, предоставленной Банком России в 2020-м).

При этом в части проектов государственные институты развития могут выступать как венчурный инвестор — как максимум входить в уставный капитал проектов и в структуру собственности и как минимум в случае рыночной неудачи давать гарантию инвестору выкупа активов и отсутствия убытков от проекта (похожие механизмы были реализованы в свое время в США в модели SPAC, правда, без поддержки государства).

Создание более системного ландшафта по ведению бизнеса в налоговой сфере и в сфере привлечения капитала, стабилизация этих условий хотя бы на пять лет позволят создать более уверенную среду как для российских (прежде всего), так и для иностранных инвесторов в ключевые российские отрасли и обеспечить конкурентоспособность, по крайней мере не уступающую другим активно развивающимся странам.

С другой стороны, недостаточное обеспечение бизнеса условиями будет вести к замещению одного выпавшего импорта другим импортом и продолжению доминирования сырьевого сектора, а это, как мы знаем, очень рискованно. Поэтому в ближайшие месяцы было бы наиболее целесообразно сконцентрироваться на первом варианте — создании реальных условий для появления в России новых конкурентоспособных субъектов предпринимательства в России.

Автор — директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина

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