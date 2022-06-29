Легковая иномарка сгорела на трассе около ОЭЗ «Липецк»

Возле особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» сгорела легковая иномарка. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 29 июня в 6:18. Около терминала Whirlpool на Грязинской трассе горел легковой автомобиль Renault Logan.

«На месте работали сотрудники двух отделений пожарных частей. Огонь уничтожил сгораемые узлы и агрегаты легкового автомобиля», — рассказали в МЧС.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в июне во Владивостоке суд вынес приговор в отношении мужчины, по вине которого сгорели два автомобиля. По версии следствия, подсудимый испортил имущество бывшей супруги из личной неприязни.