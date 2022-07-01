Спортивные выходные с «Известиями»

Шахматы

Турнир претендентов

Борьба за право бросить вызов действующему чемпиону мира по шахматам Магнусу Карлсену подходит к концу. И, похоже, с норвежцем вновь, как и в прошлом году, поборется россиянин Ян Непомнящий. Сейчас он лидирует в турнире претендентов в Мадриде. Ближайшего преследователя — китайца Дина Лижэня — наш гроссмейстер за три тура до конца опережает на полтора балла.

В пятницу, 1 июля, Ян сыграет с американцем японского происхождения Хикару Накамурой, а в воскресенье, 3 июля, ему предстоит встреча с венгром Рихардом Раппортом. Две победы досрочно обеспечат ему участие в матче с Карлсеном. В противном случае все решится во вторник в заключительном 14-м туре.

1, 3 июля, 16:00, двенадцатый и тринадцатый туры. Дворец Сантонья (Мадрид, Испания)

Футбол

«Кубок Пари Премьер». «Пари Нижний Новгород» — «Сочи»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Продолжается главный турнир нынешнего российского межсезонья — «Кубок Пари Премьер». Из-за замысловатого расписания его победитель уже известен — «Зенит» провел все три встречи, набрал семь очков и стал недосягаем для соперников. Но «Пари Нижний Новгород», «Сочи» и ЦСКА в очных встречах все же решат, как распределятся остальные места.

1 июля на стадионе «ВЭБ Арена» между собой сойдутся нижегородцы и сочинцы. Оба клуба успешно для себя выступили в прошлом чемпионате. «Нижний Новгород» (тогда еще без приставки в честь титульного спонсора) с самым маленьким бюджетом сумел остаться в РПЛ без переходных матчей, а сочинцы сенсационно стали вторыми.

Однако, в межсезонье оба клуба сменили главных тренеров. «Нижний» расстался с Александром Кержаковым и назначил Михаила Галактионова. А в «Сочи» не смогли удержать Владимира Федотова, переехавшего в ЦСКА. Теперь южан возглавляет Вадим Гаранин. Пятничный матч во много покажет, в какой футбол эти команды будут играть в предстоящем сезоне.

1 июля, 20:00. Стадион «ВЭБ Арена» (Москва). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Смешанные единоборства

Турнир URAL FC

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В пятницу в Перми пройдет турнир по MMA и кикбоксингу. В его рамках состоятся 22 боя с участием спортсменов из 13 стран. Главным событием станет поединок россиянина Кирилл Сидельникова и бразильца Фабио Мальдонадо. В 2016 году Мальдонадо запомнился российским зрителям по скандальному бою с легендарным Федором Емельяненко. Тогда 42-летний бразилец проиграл «Последнему императору» судейским решением, не согласился с вердиктом и опротестовал его. Впрочем, безуспешно. Теперь Фабио будет драться против шестикратного чемпиона мира по боевому самбо, 33-летнего Сидельникова, воспитанника Емельяненко.

1 июля, 15:00. УДС «Молот» (Пермь). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч! Боец»

Футбол

Контрольный матч. «Зенит» — «Црвена Звезда»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

После массового бана российских команд на международной арене наши клубы вынуждены играть только между собой. И лишь спустя без малого четыре месяца после санкций представитель РПЛ выйдет на поле против европейского клуба, пусть и в товариществом матче. Петербургский «Зенит» встретится в Сочи с белградской «Црвеной Звездой».

Клуб из Северной столицы уже в конце следующей недели проведет первый официальный матч, встретившись дома в рамках Суперкубка России с московским «Спартаком». Игра с сербским клубом станет заключительной проверкой сине-бело-голубых в рамках подготовки к новому сезону.

3 июля, 20:00. Стадион «Фишт» (Сочи). Прямая трансляция на «Матч ТВ» и «Матч Премьер»