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В Уфе в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек

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Фото: telegram/Владимир Севастьянов
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В результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Уфе пострадали восемь человек. Об этом сообщил в среду, 29 июня, в Telegram-канале главный госинспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

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«Столкнулись «Ford Transit», «Subaru Forester» и «Audi A42». От удара автобус отбросило на трех пешеходов. В результате аварии водитель «Audi» и его три пассажира госпитализированы», — говорится в сообщении.

Медпомощь понадобилась и водителю автобуса. Три пешехода, среди которых 11-летняя девочка, также доставлены в медучреждение.

По информации ведомства, ДТП произошло в Кировском районе города на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Отмечается, что в салоне микроавтобуса в момент аварии не было пассажиров.

28 июня в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) водитель пассажирского автобуса насмерть сбил мотоциклиста. По данным ГИБДД, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту.

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