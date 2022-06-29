В Уфе в ДТП с микроавтобусом пострадали восемь человек
В результате столкновения микроавтобуса и двух легковых автомобилей в Уфе пострадали восемь человек. Об этом сообщил в среду, 29 июня, в Telegram-канале главный госинспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.
«Столкнулись «Ford Transit», «Subaru Forester» и «Audi A42». От удара автобус отбросило на трех пешеходов. В результате аварии водитель «Audi» и его три пассажира госпитализированы», — говорится в сообщении.
Медпомощь понадобилась и водителю автобуса. Три пешехода, среди которых 11-летняя девочка, также доставлены в медучреждение.
По информации ведомства, ДТП произошло в Кировском районе города на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Отмечается, что в салоне микроавтобуса в момент аварии не было пассажиров.
28 июня в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) водитель пассажирского автобуса насмерть сбил мотоциклиста. По данным ГИБДД, водитель автобуса при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту.