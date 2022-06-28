Пассажирский автобус насмерть сбил мотоциклиста в Комсомольске-на-Амуре

В городе Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) водитель пассажирского автобуса насмерть сбил мотоциклиста. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Авария произошла во вторник, 28 июня, на Магистральном шоссе. По данным ГИБДД, водитель автобуса № 17 недалеко от железнодорожного вокзала при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту.

В результате столкновения байкер получил различные травмы, от которых погиб на месте. Водитель автобуса и находившийся в его салоне один пассажир не пострадали.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

16 мая в Иркутской области при столкновении с большегрузом погиб 34-летний водитель мопеда. Сотрудниками полиции установлено, что он не имел водительских прав.