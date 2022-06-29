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Русский салат удивил западных чиновников на саммите НАТО

Reuters: западных чиновников шокировал русский салат в меню на саммите НАТО в Мадриде
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Фото: REUTERS
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Чиновники были удивлены «Картофельным салатом по-русски», появившемся в меню ресторана, обслуживавшего саммит НАТО в Мадриде. Об этом во вторник, 28 июня, пишет Reuters.

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Участников мероприятия шокировало то, что блюдо находилось на верхней строчке меню и стоило €8 за порцию. В состав «Русского салата» вошли горох, картофель, морковь и майонез.

«Русский салат на саммите НАТО? Я немного удивлен таким выбором блюда», — отозвался об увиденном журналист Иньяки Лопес.

В материале издания подчеркивается, что этот салат вызвал недоумение из-за того, что участники саммита планировали официально назвать РФ «угрозой» для НАТО.

Однако в публикации также говорится, что «высокое содержание углеводов в блюде оказалось важнее его спорного названия», так как салат был распродан «за пару часов».

28 июня в Мадриде стартовал трехдневный саммит НАТО, на котором альянс планировал принять новую стратегию, согласно которой Россия будет объявлена «угрозой коллективной безопасности».

В ходе саммита генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс подает сигнал президенту России о своей открытости для новых стран. Столтенберг добавил, что Турция сняла возражения по вступлению в альянс Швеции и Финляндии посредством подписания соглашения по безопасности. Теперь процесс по присоединению стран к альянсу запущен.

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