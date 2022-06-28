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Генсек НАТО заявил о намерении доказать России открытость альянса

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Североатлантический альянс подает сигнал президенту России Владимиру Путину о своей открытости для новых стран, заявил генсек Йенс Столтенберг во вторник, 28 июня, по итогам первого дня саммита НАТО.

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«Это сигнал президенту Путину, что дверь НАТО останется открыта для новых стран. Это противоречит тому, чего он добивался, предлагая в январе соглашение о европейской безопасности. Он хотел сократить присутствие НАТО [у границ РФ], а получит больше НАТО», — заказал он на пресс-конференции.

Столтенберг добавил, что Турция сняла возражения по вступлению в альянс Швеции и Финляндии посредством подписания соглашения по безопасности. Теперь процесс по присоединению стран к альянсу запущен.

О готовности Турции поддержать решение Финляндии и Швеции стать членами НАТО подтвердили в этот же день в канцелярии финского президента Саули Ниинистё. Там отметили, что конкретные шаги по вступлению в альянс будут согласованы союзниками по НАТО в течение следующих двух дней, и «теперь это решение неизбежно».

28 июня директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов предположил, что в новой стратегической концепции НАТО, которая будет принята на саммите в Мадриде, Россия, скорее всего, будет обозначена как одна из ключевых угроз для альянса.

Трехдневный саммит Североатлантического альянса, центральным событием которого станет одобрение Стратегической концепции до 2030 года, стартовал 28 июня.

Эксперты прогнозируют, что в этом документе блок обозначит Россию как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности. При этом взаимодействие между Москвой и Брюсселем не исключается. Наиболее реалистичной задачей в этих условиях называют диалог между военными, чтобы избежать непреднамеренной эскалации между Россией и НАТО.

Документ о стратегической концепции определит приоритеты Североатлантического союза на предстоящее десятилетие. Его должны подписать лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде.

При этом генсек альянса Йенс Столтенберг заявлял, что признание России угрозой безопасности НАТО не означает отказа от контактов с Москвой, но полноценный диалог невозможен. По его словам, в НАТО на данный момент не видят возможности для диалога с Россией.

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