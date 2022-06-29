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В России подешевели перелеты по стране на лето

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России подешевели перелеты по стране с вылетом в III квартале (июль, август, сентябрь), сообщили «Известиям» в сервисах по поиску и бронированию Onetwotrip и «Туту.ру». По данным этих компаний, средние цены на авиабилеты снизились на 3–4% в годовом выражении, до 7200–8730 рублей за перелет в одну сторону.

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У «Аэрофлота» стоимость билетов этим летом опустилась еще ниже — на 20% по сравнению с прошлым годом, сказал «Известиям» источник, близкий к группе.

Цены снижаются из-за многочисленных распродаж авиакомпаний, которые пытаются выполнить поручение президента РФ и перевезти не менее 100 млн пассажиров за 2022 год. Также на цены влияют рекордные объемы выставленных в России провозных емкостей, которые пришли с закрытой «международки».

Самым топовым направлением лета из российских городов, помимо столицы, стал Сочи — пока единственный открытый аэропорт Краснодарского края. Туда оформляется каждый пятый перелет, сообщили в «Туту.ру». По данным Onetwotrip, топ-10 возглавляет всё же Москва: сюда приобретали билеты в 21,9% случаев, тогда как в Сочи — в 13,7% случаев.

Из зарубежных направлений верхнюю планку держит Турция, несмотря на то, что авиабилеты в страну подорожали на 80–120%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

«Пошли в разлет: в России снизились цены на летние авиабилеты»

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