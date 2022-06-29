Хакеры атаковали российские вузы во время приемной комиссии

Интенсивность отдельных атак хакеров на сайты российских вузов доходит почти до 2 млн запросов в минуту, выяснили «Известия». В частности, DDoS-атаке такой силы подвергся Уральский федеральный университет (УрФУ), сообщили в вузе.

«Атаки начались 20 июня около 8:30 утра мск. Пиковые нагрузки на системы УрФУ составляли около 30 тыс. запросов в секунду. В период с 20 по 23 июня было отражено более 70 млн атак», — подчеркнули в пресс-службе университета.

УрФУ стал лишь одной из более чем 500 целей скоординированных атак, направленных на срыв приема документов в российские вузы.

«Установлено, что DDoS-атаки ведутся c Западной Украины, из стран Европы и Северной Америки», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Минобрнауки.

Их целью являлись как замедление каналов связи, так и нарушение работоспособности веб-приложений. Основной упор делался на их перегрузку, рассказали специалисты по информационной безопасности.

На сегодняшний день сайты вузов работают в штатном режиме, однако система мониторинга штаба фиксирует продолжение DDoS-атак, которые оперативно блокируются, заявили в Минобрнауки.

«IТ-службами вузов предприняты все необходимые меры по блокировке входящего вредоносного трафика из зарубежных стран, это позволило обеспечить стабильную работу информационных ресурсов российских университетов», — сообщили в ведомстве.

Абитуриентам нынешние атаки не угрожают ничем, кроме возможной временной недоступности онлайн-сервисов некоторых университетов. Ни об одном случае попытки похитить персональные данные выпускников в результате нынешних атак пока неизвестно.

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