Каждый третий турист отправится в июле на отдых в Краснодарский край

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru, в топ-10 самых популярных направлений по количеству бронирований на июль 2022 года вошли Санкт-Петербург, Сочи, Москва, Анапа, Казань, Калининград, Геленджик, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Махачкала. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе.

При этом наибольшее количество бронирований с заездом в июле приходится на долю Краснодарского края — 28%, или почти каждое третье бронирование. Годом ранее на этот регион приходилось 18% забронированных отелей. В топ наиболее востребованных внутрироссийских направлений вошли города, с которыми временно остановлено прямое авиасообщение, например, Анапа, Геленджик и Ростов-на-Дону.

Заметный скачок в рейтинге самых популярных городов для отдыха совершила Махачкала — в июле 2022 она занимает десятое место по количеству бронирований, хотя годом ранее была далеко за пределами первой тридцатки.

Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях в июле составила 4140 рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она практически не изменилась (4180 рублей). А средняя продолжительность бронирования снизилась по сравнению с прошлым годом и составила пять ночей (годом ранее — шесть ночей). Средний чек бронирования достиг 19 500 рублей за пять ночей (годом ранее — 26 500 рублей за шесть ночей).

Среди городов, вошедших в топ-10 самых востребованных направлений июля, наиболее бюджетное размещение туристы бронируют в Москве — в среднем за 3400 рублей в сутки. В Ростове-на-Дону стоимость составляет 3500 рублей за ночь, в Махачкале — 3700 рублей, в Нижнем Новгороде — 3900 рублей за ночь. Несколько дороже обходится размещение в Казани, Анапе и Калининграде — в среднем по 4000 рублей за ночь, в Санкт-Петербурге — 4200 рублей, в Геленджике и Сочи — по 4300 рублей.

Самые продолжительные бронирования в июле российские туристы совершают в отелях Анапы (на восемь ночей), самые короткие — в Ростове-на-Дону (на одну ночь).

Выбирая проживание в поездках по России, туристы отдают предпочтение трехзвездочным отелям (24%), апартаментам (19%), гостевым домам (14%). Следом идут отели без звезд (11%), а также гостиницы категории две и четыре звезды (по 8%).

На долю зарубежных направлений приходится 9% от общего числа бронирований на июль. Лидером стала Белоруссия — чаще всего туристы выбирают проживание в Минске, Бресте и Витебске. Средний чек бронирования составляет 9800 рублей за три ночи.

На втором месте Турция — здесь туристы выбирают гостиницы в Стамбуле, Анталье и Аланье. В среднем путешественники платят 44 900 рублей за отдых в отеле на шесть дней.

Несмотря на отсутствие прямого транспортного сообщения, спросом у российских туристов пользуется Италия. Самые популярные города — Рим, Милан и Венеция. Средний чек бронирования составляет 72 300 рублей за восемь ночей.

В путешествиях за рубеж в июле российские туристы предпочитают останавливаться в гостиницах категории три звезды (36%) и четыре звезды (23%), а также апартаментах (16%) и пятизвездочных отелях (8%).

28 июня стало известно, что согласно исследованию аналитиков сервиса GEO.Platforma и экспертов финансового маркетплейса «Сравни», самыми популярными заграничными курортами для россиян этим летом стали Турция (42%), Египет (33%) и ОАЭ (31%). Каждый третий готов потратить на такую поездку более 200 тыс. рублей.