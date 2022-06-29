РФ помогла Армении и Азербайджану договориться об автотрассе через Сюник

Россия помогла Армении и Азербайджану договориться по поводу автомобильной трассы в Зангезурском коридоре, согласовать остается лишь небольшой участок в 6 км. Об этом «Известиям» заявил высокопоставленный осведомленный источник.

«Азербайджан и Армения уже давно договорились по железнодорожному коридору в Нахичевань, еще осенью прошлого года. По автомобильной трассе в Ереване взяли длинную паузу. Но на последней встрече вице-премьеров 3 июня смогли согласовать маршрут будущей трассы за исключением отсутствующего участка в 6 км. Там горы, и российский «‌‎Автодор» направляет туда экспертов, чтобы они предложили простое инженерное решение», — пояснил источник.

Трасса пройдет вдоль реки Аракс с армянской стороны. На остальном участке, по словам собеседника, будут задействованы старые советские дороги, которые до 1992 года связывали Нахичевань с Зангеланским районом Азербайджана через армянскую территорию. Они сохранились практически на всей линии будущего коридора, остается только участок на границе Нахичеванской области и Армении, пояснил источник.

Он уточнил: армянская сторона ускорила переговорный процесс после того, как Баку в марте этого года подписал меморандум с Тегераном о намерении сделать дорогу из Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана до Нахичевани по иранской территории.

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