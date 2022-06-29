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Минобороны рассказало о разбитых военными РФ националистах Украины

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Фото: TASS/Zuma
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Российские военнослужащие в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса проявляют героизм и мужество. О подвигах российских военных в процессе подавления диверсионных групп Украины в среду, 29 июня, рассказали в Минобороны России.

ВСУ ударили по Донбассу американской ракетой. Онлайн спецоперации 28 июня
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Прапорщик Евгений Колесников состоял в головной походной заставе, когда обнаружил на одном из ответвлений дороги группу украинских националистов. Они готовили нападение на российскую колонну. Колесников, оценив ситуацию, решил атаковать противника.

Российские военнослужащие подобрались к группе боевиков на дальность ведения огня, и Колесников первым же выстрелом из ручного противотанкового гранатомета (РПГ) поразил боевую машину националистов, чем внес панику в ряды радикалов. В ходе боя прицельным огнем из стрелкового оружия солдаты ВС РФ уничтожили часть живой силы диверсантов.

Оставшиеся в живых националисты сложили оружие и сдались в плен. В ходе допросов они выдали ценные сведения о действующих в окрестностях диверсионно-разведывательных группах. А колонна российских военных, благодаря решительности и смелости прапорщика Колесникова с товарищами, без потерь прибыла в заданный район.

Рядовой Антон Казаков с подразделением форсировали водную преграду, чтобы закрепиться на противоположном берегу и обеспечить безопасное наведение понтонной переправы. Противник вел массированный огонь с противоположного берега реки. Во время боя Казаков обнаружил и прицельным огнем из крупнокалиберного пулемета уничтожил две укрепленные снайперские позиции противника. Без поддержки снайперов националисты сдали занимаемый рубеж.

Прикрывая пулеметным огнем форсирование российскими военнослужащими водной преграды, рядовой Казаков уничтожил значительное количество живой силы противника, что позволило подразделениям батальонно-тактической группы выдавить врага с занимаемых позиций и обеспечить оперативное наведение переправы для дальнейшего наступления.

Рядовой Сергей Чуйкин с сослуживцами обеспечивали безопасность передвижения российских войск, когда по пути следования колонны была обнаружена большая группа украинских националистов с гранатометами и стрелковым оружием. Российские военные вступили в бой с превосходящими силами противника, который открыл огонь из автоматов и крупнокалиберных пулеметов.

Чуйкин по обстрелом вел огонь из автомата и подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом, поразил боезапас боевиков и спровоцировал взрыв, который уничтожил большую часть группы. Выжившие националисты без боеприпасов бежали с поля боя. Действия рядового Чуйкина и товарищей помогли сорвать готовящуюся боевиками засаду.

Накануне, 28 июня, Минобороны рассказало, как контуженный младший сержант помог уничтожить группу боевиков в Донбассе. Военнослужащий с группой сослуживцев обнаружили диверсионно-разведывательную группу противника и вступила с ним в бой.

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