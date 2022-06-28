Контуженный младший сержант помог уничтожить группу боевиков в Донбассе

Минобороны России во вторник, 28 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир взвода, старший лейтенант Роман Генисецкий силами своего подразделения обеспечивал артиллерийской поддержкой наступающие российские войска. Используя беспилотный летательный аппарат, артиллеристы обнаружили батарею гаубиц украинских националистов, в том числе иностранного производства. Старший лейтенант Роман Генисецкий принял решение о поражении цели, лично осуществлял корректировку огня, в результате чего были уничтожены две гаубичные самоходные артиллерийские установки вместе с расчетами. Понеся потери, противник был вынужден отступить и покинуть занимаемые ранее позиции.

Действуя в составе группы, младший сержант Константин Кандалов осуществлял разведывательно-поисковые действия с целью обнаружения вооруженных формирований украинских националистов, действующих на освобожденных территориях и препятствующих продвижению российских войск. Благодаря профессиональным навыкам Константину Кандалову удалось обнаружить хорошо замаскированный опорный пункт украинских боевиков. Оценив обстановку, учитывая численное превосходство противника, Константин вышел на связь с вышестоящим командованием и передал координаты позиции украинских националистов. По переданным Кандаловым координатам подразделения российской артиллерии нанесли точный удар, в результате которого опорный пункт и находящиеся там боевики были уничтожены.

Продвигаясь в заданном секторе поиска и продолжая выдавливать боевиков, группа, в составе которой находился младший сержант Кандалов, обнаружила диверсионно-разведывательную группу противника и вступила с ним в бой. В результате вражеского огня из крупнокалиберных минометов один российский десантник получил ранение. Младший сержант вытащил раненого военнослужащего из-под огня в безопасное место, оказал ему первую медицинскую помощь и продолжил выполнять боевую задачу. Одновременно с обстрелом националисты предприняли попытку окружить группу десантников. Обнаружив это, младший сержант Кандалов огнем из стрелкового оружия сковал их действия и вынудил укрыться в ближайшем заброшенном доме. В ходе огневого столкновения с боевиками Константин Кандалов получил контузию, но из боя не вышел. Силами российских десантников группа националистов была полностью уничтожена.

Прапорщик Дмитрий Чемышев с первых дней проведения спецоперации выполнял боевые задачи по обеспечению командования российских войск непрерывной связью на передовом пункте управления. Дмитрий обеспечивал устойчивую связь, грамотно и профессионально действовал при применении противником средств постановки помех, обеспечивая управление подразделениями российских войск для продолжения наступления. При передвижении группы российских войск в новый оперативный район колонна бронетехники, в которой следовал экипаж Дмитрия Чемышева, подверглась внезапному огневому воздействию с позиций украинских боевиков. Завязался бой, в результате которого антенна, расположенная на аппаратной машине, обеспечивающей связь с вышестоящим штабом, получила повреждения, в результате чего связь с вышестоящим командованием и внутри колонны была нарушена. Дмитрий Чемышев, находясь под обстрелом противника, мгновенно оценил характер повреждений оборудования и, рискуя своей жизнью, в кратчайшие сроки произвел его ремонт. Действия прапорщика Чемышева позволили восстановить нарушенную связь и обеспечить передачу информации командованию, что дало возможность оперативно силами артиллерийских подразделений подавить огневые точки украинских неонацистов.

Накануне в Минобороны рассказали о подвиге полковника Александра Ложевича. Под его руководством один из населенных пунктов на важном направлении был освобожден от украинских националистов. Военные смогли нанести значительный урон противнику, украинские радикалы понесли большие потери.

Ранее, 26 июня, в Минобороны РФ сообщили, что ВКС РФ высокоточным оружием, в том числе ракетами «Калибр», нанесли удары по территориям учебных центров украинских войск в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. В результате удара несколько украинских бригад полностью утратили боеспособность.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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