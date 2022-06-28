Шведская сеть магазинов IKEA может отменить расширенную гарантию. Например, на кухни она составляла 25 лет, на сантехнику — 10. Теперь эта услуга будет предоставляться в соответствии с законом о защите прав потребителей — на два года, рассказали «Известиям» сотрудники ритейлера в «Мега Теплый Стан». При этом на распродажу для обычных покупателей, которая пройдет с 1 июля, останется большой выбор товаров.

В регионах будут действовать те же правила и распродажи, что и в Москве.

В дальнейшем гарантийное обслуживание товаров еще поменяется, полагает сооснователь Mr.Doors Максим Валецкий (27 июня он заявил «Известиям», что рассматривает покупку компании). По его мнению, мебель будет иметь гарантию сроком в один год, которую будет обеспечивать сама IKEA, технику же будет обслуживать сервисный центр ее изготовителя. А пересылка запасных частей, телефонная и интернет-поддержка от самой компании останутся, считает руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний обслуживающих недвижимость (АКОН) Павел Люлин.

В пресс-службе IKEA сообщили «Известиям», что «не комментируют слухи», добавив, что вся информация будет опубликована на сайте ikea.ru.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»: Шведский стоп: IKEA может отменить расширенную гарантию на товары