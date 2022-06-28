Соцобъекты и дома отремонтируют в Тынде к празднованию 50-летия БАМа
В городе Тында Амурской области к празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМа) отремонтируют школы, больницы, жилые дома и дороги. Подготовку к юбилею обсудили на заседании оргкомитета.
Как сообщает региональное правительство, работы пройдут как в самой Тынде, так и в притрассовых поселках. Запланирован масштабный ремонт школ, больниц, домов культуры, дорог и жилых домов.
В столице БАМа также построят два многоквартирных дома, автогородок, капитально отремонтируют центральную улицу Красная Пресня, два пришкольных стадиона, роддом и другие объекты.
В рамках празднования юбилея планируется провести различные научно-образовательные мероприятия, концерты, творческие встречи, награждения ветеранов БАМа и спортивные соревнования, отмечает Амурская Служба Новостей.
Старт празднествам даст традиционная стыковка двух «эстафетных» поездов из Хабаровска и Иркутска, а также торжественный митинг на привокзальной площади Тынды в июне 2024 года.
Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет (Иркутская область) и Советская Гавань (Хабаровский край).
12 августа 2021 года глава Минобороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки магистрали. Протяженность участка составляет 340 км.