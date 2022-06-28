Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года
Мир
Бастрыкин заявил о гибели около 2,5 тыс. детей в Донбассе с 2014 года
Экономика
Путин подписал легализующий параллельный импорт в РФ закон
Авто
Финская компания Nokian Tyres заявила об уходе с российского рынка
Мир
Норвегия отказала РФ в пропуске грузов для российских поселков на Шпицбергене
Мир
Лавров рассказал об ударах России по ангарам с западным оружием в Кременчуге
Мир
Драги заявил об исключении Индонезией очного присутствия Путина на G20
Экономика
Польский PERN готовится к прекращению подачи нефти из РФ по «Дружбе»
Мир
Глава Шотландии призвала провести референдум о независимости региона в 2023 году
Экономика
Доллар на Мосбирже упал ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 года
Мир
ВСУ выпустили еще 20 снарядов из «Градов» по Горловке

Соцобъекты и дома отремонтируют в Тынде к празднованию 50-летия БАМа

0
Фото: commons.wikimedia.org/I, Afonin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Тында Амурской области к празднованию 50-летия Байкало-Амурской магистрали (БАМа) отремонтируют школы, больницы, жилые дома и дороги. Подготовку к юбилею обсудили на заседании оргкомитета.

Время романтики: чем удивляет путешествие по БАМу
Что можно увидеть из поезда по пути на Дальний Восток

Как сообщает региональное правительство, работы пройдут как в самой Тынде, так и в притрассовых поселках. Запланирован масштабный ремонт школ, больниц, домов культуры, дорог и жилых домов.

В столице БАМа также построят два многоквартирных дома, автогородок, капитально отремонтируют центральную улицу Красная Пресня, два пришкольных стадиона, роддом и другие объекты.

В рамках празднования юбилея планируется провести различные научно-образовательные мероприятия, концерты, творческие встречи, награждения ветеранов БАМа и спортивные соревнования, отмечает Амурская Служба Новостей.

Старт празднествам даст традиционная стыковка двух «эстафетных» поездов из Хабаровска и Иркутска, а также торжественный митинг на привокзальной площади Тынды в июне 2024 года.

Байкало-Амурская магистраль — это железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, наряду с Транссибирской магистралью является вторым магистральным железнодорожным выходом России к Тихому океану. Соединяет города Тайшет (Иркутская область) и Советская Гавань (Хабаровский край).

12 августа 2021 года глава Минобороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки магистрали. Протяженность участка составляет 340 км.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022