Бастрыкин заявил о гибели около 2,5 тыс. детей в Донбассе с 2014 года
Около 2,5 тыс. детей были убиты в Донбассе с 2014 года, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.
«По нашим данным, 2,5 тыс. детей было убито в Донбассе. Из мирного населения 15 тыс. погибли и ранены, это с 2014 года. И все, кому стыдно сегодня, помалкивали при этом», — сообщил он в ходе выступления на международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.
20 июня СК РФ направил в прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения.
9 июня депутат Госдумы от Чечни Герой России Адам Делимханов рассказал, что надеется на завершение спецоперации к концу года. Он подчеркнул, что это связано с тем, что всё еще у власти киевский режим во главе с президентом страны Владимиром Зеленским, а поэтому продолжается то, что «они творят там со своей страной и со своим народом».
Однако Делимханов уверен, что этому придет конец и предпосылки для этого уже есть.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Луганской и Донецкой народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.
Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.
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