Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 55 рублей впервые с мая 2015 года
Мир
Бастрыкин заявил о гибели около 2,5 тыс. детей в Донбассе с 2014 года
Политика
Путин подписал легализующий параллельный импорт в РФ закон
Авто
Финская компания Nokian Tyres заявила об уходе с российского рынка
Мир
Норвегия отказала РФ в пропуске грузов для российских поселков на Шпицбергене
Мир
Лавров рассказал об ударах России по ангарам с западным оружием в Кременчуге
Мир
Драги заявил об исключении Индонезией очного присутствия Путина на G20
Мир
Польский PERN готовится к прекращению подачи нефти из РФ по «Дружбе»
Мир
Глава Шотландии призвала провести референдум о независимости региона в 2023 году
Экономика
Доллар на Мосбирже упал ниже 52,5 рубля впервые с декабря 2014 года
Мир
ВСУ выпустили еще 20 снарядов из «Градов» по Горловке
Сюжет:

Бастрыкин заявил о гибели около 2,5 тыс. детей в Донбассе с 2014 года

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 2,5 тыс. детей были убиты в Донбассе с 2014 года, заявил председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин.

«Всё хорошо — потому что жива осталась»
Что сейчас происходит на линии фронта в Ясиноватой — в репортаже специального корреспондента «Известий»

«По нашим данным, 2,5 тыс. детей было убито в Донбассе. Из мирного населения 15 тыс. погибли и ранены, это с 2014 года. И все, кому стыдно сегодня, помалкивали при этом», — сообщил он в ходе выступления на международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

20 июня СК РФ направил в прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 10 уголовных дел о преступлениях киевского режима против мирного населения.

9 июня депутат Госдумы от Чечни Герой России Адам Делимханов рассказал, что надеется на завершение спецоперации к концу года. Он подчеркнул, что это связано с тем, что всё еще у власти киевский режим во главе с президентом страны Владимиром Зеленским, а поэтому продолжается то, что «они творят там со своей страной и со своим народом».

Однако Делимханов уверен, что этому придет конец и предпосылки для этого уже есть.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Луганской и Донецкой народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022