Лавров рассказал об ударах России по ангарам с западным оружием в Кременчуге
Глава МИД РФ Сергей Лавров 28 июня заявил, что торговый центр в украинском Кременчуге загорелся из-за детонирования боеприпасов на стоящем рядом складе, по которому нанесли удар Вооруженные силы России.
«Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», — сказал Лавров по итогам совещания министров иностранных дел прикаспийских государств.
Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам ВСУ с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в Кременчуге. Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в нефункционировавшем торговом центре рядом с заводом, добавили в ведомстве.
Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что в Кременчуге российские военные якобы «ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских».
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.
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