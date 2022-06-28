Продажи автомобилей в России за месяц выросли на 10%
Продажи легковых автомобилей в конце июня выросли на 10% относительно позиций начала текущего месяца. Об этом сообщило агентство «Автостат» 28 июня, основываясь на данных электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС).
По прогнозу директора агентства Сергея Целикова, всего в июне будет продано порядка 30 тыс. новых легковых автомобилей.
«Падение к июню прошлого года значительное. Тогда рынок был в четыре раза больше (127,2 тыс. шт.). Тем не менее есть ощущение, что «рыночное дно» уже достигнуто и дальше стоит ожидать медленного восстановления», — заявил он.
Кроме того, по данным «Автостата», небольшой рост наблюдается у легких коммерческих автомобилей, а также в сегменте средних и тяжелых грузовиков.
Ранее в июне отмечалось, что в России растет спрос на автомобили, привезенные из-за границы. Чаще всего на сайтах объявлений на продажу выставляют японские модели.