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Песков прокомментировал призыв Джонсона к российским ученым переезжать в Британию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Россия прикладывает большие усилия для создания комфортных условий для ученых, в сферу вкладываются большие средства, и это имеет эффект. Так прокомментировал 28 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложение британского премьер-министра Бориса Джонсона к российским ученым о переезде в Великобританию.

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«Удержать ученых, любых специалистов, можно только комфортными условиями работы», — сказал Песков.

Россия предлагает системы грантов, создания лабораторий для молодых ученых, чтобы страна была для них привлекательна, подчеркнул представитель Кремля.

Как напомнил Песков, мир науки не может быть изолирован, он подвижен.

«Ученые продолжат международное сотрудничество и взаимодействие. Мир многогранен, ни одна наука не может изолированно существовать», — добавил он.

Он добавил, что многие российские специалисты уезжают, потом возвращаются в Россию, где занимаются проектами, это нормальный процесс.

27 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российских ученых, которые не чувствуют себя в безопасности в России, переезжать в Соединенное Королевство. По его словам, приглашение относится ко всем российским ученым и исследователям.

Он подчеркнул, что выдвинул инициативу в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Великобритании, которая позволяет украинским ученым заниматься исследованиями в британских вузах.

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