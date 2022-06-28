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Джонсон предложил российским ученым переехать в Великобританию

Джонсон призвал российских ученых заниматься исследованиями в Великобритании
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Фото: REUTERS/Markus Schreiber
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российских ученых, которые не чувствуют себя в безопасности в России, переезжать в Соединенное Королевство. Об этом 27 июня написала газета The Guardian.

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По словам политика, приглашение относится ко всем российским ученым и исследователям.

«Вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям», — заявил Джонсон на полях саммита G7 в Баварии.

Он подчеркнул, что выдвинул эту инициативу в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Великобритании, которая позволяет украинским ученым заниматься исследованиями в британских вузах.

В частности, как пишет The Guardian, в рамках программы «Исследователи из группы риска», бюджет которой увеличен почти на £10 млн ($12,3 млн), в Британию приедут около 130 украинских ученых.
О поддержке ученых власти страны заявили после начала спецоперации РФ. Сообщалось, что на эти цели изначально планировалось выделить £3 млн ($3,68 млн).

Ранее, 21 июня, источники в окружении Джонсона утверждали, что глава кабина опасается подписания мира между Россией и Украиной. По этой причине в ближайшее время он намерен призвать Берлин и Париж усилить поддержку Киеву. Джонсон также признал, что в мире накопилась усталость от темы Украины.

18 июня Джонсон также призвал западных союзников не расслабляться и продолжать поддерживать Украину. По его мнению, необходимо продолжать предоставлять Киеву оружие, технику и боеприпасы. Кроме того, в ходе прошедших с Зеленским переговоров он предложил, в частности, запустить учебную программу для украинских военных с возможностью обучения до 10 тыс. солдат каждые 120 дней.

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