Росавиация в июле выделит 1,3 млрд рублей закрытым аэропортам России

Росавиация выбрала 11 временно закрытых аэропортов России для направления им субсидий в июле в размере около 1,3 млрд рублей на поддержание их операционной деятельности. Об этом сообщили во вторник, 28 июня, в пресс-службе ведомства.

Среди выбранных аэропортов оказались 11 временно закрытых с 24 февраля авиаузлов юга и центральной части России: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Режим временного ограничения полетов в эти воздушные гавани продлен до 6 июля. О закрытии воздушного пространства этих аэропортов было объявлено в конце февраля по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах в связи с обстановкой в регионе. С тех пор запрет неоднократно продлевается.

Больше всего средств получит аэропорт Симферополя — 436 млн рублей; авиагавани Ростова-на-Дону выделят 296,6 млн рублей, Краснодара — 259,2 млн рублей, Анапы — 111,8 млн рублей. Остальные авиаузлы получат субсидии в диапазоне от 4 млн рублей (Курск) до 72,9 млн рублей (Воронеж).



Выплаты первых субсидий будут произведены в июле, средства должны быть направлены, в первую очередь, на оплату труда персонала авиагаваней, уточнили в Росавиации.

В апреле правительство пообещало выделить на поддержку авиаотрасли 311 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей — закрытым аэропортам на юге России на компенсацию расходов за март и апрель. В мае кабмин выделил на поддержку этим воздушным гаваням еще 1,5 млн рублей.