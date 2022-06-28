Срок вступления в силу дачной амнистии перенесен с 1 сентября на 1 июля
Срок вступления в силу закона о продлении дачной амнистии перенесен с 1 сентября на 1 июля. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на интернет-портале правовой информации 28 июня.
«В статье 9 Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, №1, ст. 47) слова «1 сентября» заменить словами «1 июля», — говорится в документе.
Дачная амнистия будет действовать до 1 марта 2031 года. Россияне смогут регистрировать жилые, садовые дома и земельные участки в упрощенном порядке. Мера распространяется на жилые здания, построенные до начала действия Градостроительного кодекса РФ (14 мая 1998 года).
Как отметила 10 апреля член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова, продление меры стимулирует рынок и помогает экономике. По ее словам, дачная амнистия способствует всё большему переходу недвижимости в частные руки, в связи с чем в бюджет государства поступает больше налогов. Кроме того, мера позволяет гражданам представлять минимум документов и не проходить через сложные процедуры.
Законопроект о продлении амнистии был рассмотрен Госдумой в октябре. Первый зампред комитета палаты по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов уточнял, что нововведение «отвечает интересам большого числа россиян».