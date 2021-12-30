Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года

Российский президент Владимир Путин продлил дачную амнистию до 1 марта 2031 года. Соответствующий закон был опубликован в четверг, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

В течение девяти лет россияне смогут регистрировать жилые, садовые дома, а также земельные участки в упрощенном порядке. Новая мера распространяется на жилые здания, построенные до того, как начал действовать Градостроительный кодекс РФ (14 мая 1998 года).

Пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования участком теперь признаются правом собственности.

Как говорится в документе, владелец земельного участка, который был получен, например, как наследство до вступления в силу Земельного кодекса РФ — до 30 октября 2001 года, — не должен получать право собственности на него в Росреестре. Также граждане смогут передавать данный участок по наследству и продавать.

Данный законопроект был рассмотрен Госдумой в октябре.

Глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев заявил о необходимости подобного механизма и предложил сделать его постоянным. Первый зампред комитета палаты по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что данное нововведение «отвечает интересам большого числа россиян».

Первый заместитель председателя комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Юрий Синельщиков отмечал в августе, что многие россияне не успели легализовать земельные участки и жилые дома, в связи с этим было принято решение о продлении программы на пять лет.