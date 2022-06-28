В Нидерландах нашли неизвестный фильм XIX века

Исследователь Маккензи Робертс Бисли, работавшая в амстердамском музее Eye Filmmuseum, обнаружила неизвестный фильм 1898 года. В двухминутном видео показан парад в Новом Орлеане, и на сегодняшний день это самая старая съемка крупного американского города.

Фильм был снят на 68-миллиметровую пленку — формат высокого качества, благодаря которому детали хроники столетней давности видны и сегодня.



По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, находки подобного рода свидетельствуют, что в истории раннего кинематографа еще хватает белых пятен.



«Совсем недавно российский исследователь Николай Изволов восстановил два немых полнометражных фильма Дзиги Вертова, ранее сенсацию произвела находка полной версии «Метрополиса» Фрица Ланга, добавившая около получаса к одному из главных шедевров мирового искусства. Новая находка, конечно, иного плана: значение ее историческое, а не художественное и меньшего масштаба. Но все равно это важное дополнение в копилку наших знаний о первых годах существования кинематографа» , — отметил эксперт.

5 мая сообщалось, что сотрудники музея Первого Санкт-Петербургского медицинского института установили большинство героев и места съемок уникального документального фильма, снятого во времена блокады Ленинграда. Картина «Алиментарная дистрофия и авитаминозы» снималась в 1943 году как учебное пособие для студентов-медиков.

Фильм долго считался утерянным, но в наши дни его обнаружили в архиве Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, отреставрировали, оцифровали и включили в экспозицию музея вуза.