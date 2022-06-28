Реклама
Прямой эфир
Мир
МО сообщило о потерях в двух бригадах ВСУ от «дружественного огня»
Интернет
Видеосервис Twitch оштрафовали в РФ на 2 млн рублей за отказ локализовать данные
Экономика
Правительство поддержало отмену НДС при продаже судов лизинговыми компаниями
Общество
Срок вступления в силу дачной амнистии перенесен с 1 сентября на 1 июля
Мир
ВС РФ уничтожили более 100 украинских военных и наемников в районе Харькова
Мир
В ЛНР отследили использовавшуюся для атаки по Перевальску американскую РСЗО
Мир
Франция пообещала Киеву «значительное количество» бронетранспортеров
Экономика
Росавиация в июле выделит 1,3 млрд рублей закрытым аэропортам России
Общество
Суд оштрафовал UPS на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
Общество
Верховный суд разрешил не принимать нецензурные жалобы на следователей
Мир
Кравцов анонсировал адаптацию школьной программы для детей в Донбассе

В Нидерландах нашли неизвестный фильм XIX века

0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исследователь Маккензи Робертс Бисли, работавшая в амстердамском музее Eye Filmmuseum, обнаружила неизвестный фильм 1898 года. В двухминутном видео показан парад в Новом Орлеане, и на сегодняшний день это самая старая съемка крупного американского города.

Снова бредет «Одна»: фильм-катастрофа возглавил российский прокат
Триллер Дмитрия Суворова показал самые высокие стартовые сборы с момента выхода «Финника» в марте

Фильм был снят на 68-миллиметровую пленку — формат высокого качества, благодаря которому детали хроники столетней давности видны и сегодня.

По мнению кандидата искусствоведения, обозревателя «Известий» Сергея Уварова, находки подобного рода свидетельствуют, что в истории раннего кинематографа еще хватает белых пятен.

«Совсем недавно российский исследователь Николай Изволов восстановил два немых полнометражных фильма Дзиги Вертова, ранее сенсацию произвела находка полной версии «Метрополиса» Фрица Ланга, добавившая около получаса к одному из главных шедевров мирового искусства. Новая находка, конечно, иного плана: значение ее историческое, а не художественное и меньшего масштаба. Но все равно это важное дополнение в копилку наших знаний о первых годах существования кинематографа» , — отметил эксперт.

5 мая сообщалось, что сотрудники музея Первого Санкт-Петербургского медицинского института установили большинство героев и места съемок уникального документального фильма, снятого во времена блокады Ленинграда. Картина «Алиментарная дистрофия и авитаминозы» снималась в 1943 году как учебное пособие для студентов-медиков.

Фильм долго считался утерянным, но в наши дни его обнаружили в архиве Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, отреставрировали, оцифровали и включили в экспозицию музея вуза.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022